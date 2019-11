Sušić razočaran: Zar nemamo bolji tim? Treba tražiti nova rješenja, tanko je ovo…

Zmajevi su se nadali da bi pozitivnim rezultatom mogli podići atmosferu i vratiti povjerenje bh. navijača nakon očajno odrađenih kvalifikacija, no Italijani nisu imali milosti na Bilinom polju. Slavili su ubjedljivo i samim tim ulovili rekord – prvi put u historiji nanizali su deset pobjeda.

Iz svog doma u Francuskoj utakmicu je posmatrao i Safet Sušić, naš legendarni fudbaler i ujedno najuspješniji selektor, u čijem glasu su se mogli osjetiti tuga i razočarenje.

“Kada igrate s Italijom teško se čemu možete nadati, pogotovo kada kvalitetom niste ni približno na nivou na kakvom su oni. Mi smo stvorili nekoliko šansi, ali sve je to bilo jalovo, nakon prekida… Italijani su imali više motiva, željeli su da pobijede i nastave svoj niz, dok mi, recimo, ne ‘grizemo’ toliko kada smo izgubili šanse da budemo među prve dvije selekcije u grupi”, priča Safet Sušić za SportSport.ba.

Sušić ističe kako bi bilo najrealnije da je utakmica završila rezultatom 2:0 ili 3:1, mada to je, kaže, najmanje bitno.

“Naš najveći problem je kvalitet! I sa ovakvim timom smo možda mogli završiti daleko bolje, ni Finska, ni Grčka, ni Armenija nisu kvalitetniji od nas, ali… Ne znam. Nije mi jasno da se ne može sastaviti bolji tim od ovog. Moraju se tražiti nova rješenja jer ovo što sam sinoć vidio je baš tanko, faktički imaš samo dvojicu-trojicu pravih igrača, dok je ostalo sve borba. Baš sam sinoć slušao kako Francuzi hvale Džeku, mučio se, čuvali su ga sa svih strana, ali svejedno bio je opasan, baš kao i Pjanić čiji je svaki korner skoro kao udarac na gol. Imaš, eto, i Kolašinca koji je u velikom klubu kao Arsenal.”

Na udaru kritika ponovo se našao Robert Prosinečki.

“Selektor je uvijek taj po kojem se prvo ‘udara’. Na tu temu ne bih želio mnogo da govorim. Ostao nam je taj baraž kao nada da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, jednom ga valjda moramo proći. Dobra je stvar što ćemo prvu utakmicu igrati kod kuće.”

Na sportskom planu kod Sušića trenutno nema ništa konkretno.

“Bilo je nekih razgovora u proteklom periodu, ima i sad, ali nije ništa to što je meni interesantno. Da li bi bio ponovo selektor? To ćete me morati pitati jednog dana kada ga BiH ne bude imala”, poručio je Sušić na kraju razgovora za SportSport.ba.

Narednu utakmicu Zmajevi igraju za dva dana protiv Lihtenštajna nakon čega slijedi tromjesečna pauza do susreta baraža.

