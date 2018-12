Suprugu pokušao ubiti električnom pilom

Teške i po život opasne ozljede nanio je električnom pilom 81-godišnjak svojoj jedanaest godina mlađoj supruzi, koju je u subotu od smrti u obiteljskoj kući kod Đakova spasio njezin sin, napadač je uhićen zbog pokušaja ubojstva, a osječko Županijsko državno odvjetništvo je sucu istrage predložilo da mu odredi jednomjesečni istražni zatvor.

Sve se dogodilo u subotu oko podneva u mjestu Koritna, kada je 81-godišnjak iz zasad nepoznatih razloga iz kupanice uzeo električnu motornu pilu za rezanja drva.



Potom je, navode u osječko-baranjskoj policiji, ušao u spavaću sobu u kojoj je njegova supruga ležala na krevetu, pilu uključio u struju te zaključao vrata od sobe.



Pilom joj je nanio više reznih rana u predjelu glave, višestruke frakture desne šake i rane na petom prstu lijeve šake, što u policiji karakteriziraju kao teške i po život opasne ozljede.



Suprugu nije uspio ubiti jer ga je u tome spriječio njezin sin, koji je nogom nasilno otvorio vrata spavaće sobe te mu iz ruku oduzeo pilu, prenosi Hina.



Osumnjičeni je ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu, iz kojega su sucu istrage Županijskog suda predložili određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ometanja istrage i opasnosti od dovršenja kaznenog djela.



Lokalni mediji neslužbeno navode kako je sin iza zaključanih vrata čuo majku kako vrišti, a kada je provalio u sobu vidio je očuha kako električnom pilom nasrće na njegovu majku, koja je tada već bila posječena po glavi, a na ruci su joj bila odrezana dva prsta.



Poludjelog očuha uspio je odvući iz sobe te pozvati policiju i Hitnu pomoć, koja je njegovu majku zadržala na intenzivnom bolničkom odjelu, a 81-godišnjak je uhićen i pritvoren.



Susjedi navodno pričaju da je on, kada je došao k sebi, stalno govorio “što sam to učinio, što sam to napravio”, da je inače bio miran i neagresivan tip, da se sa suprugom prije dva mjeseca iz Austrije vratio živjeti u Hrvatsku, dok policija istragom utvrđuje razloge ovog stravičnog pokušaja ubojstva.

Autor: Fena