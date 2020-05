Sukobi, suzavac, požari i pljačke tokom protesta u SAD (VIDEO)

Policija i demonstranti ponovo su se, drugu noć zaredom, sukobili u Mineapolisu tokom protesta zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda.

Podsjetimo, on je preminuo u ponedjeljak za vrijeme policijskog privođenja u tom gradu.

Policajci, od kojih su neki bili na krovovima, koristili su suzavac, plastične metke i granate kako bi stavili pod kontrolu demonstrante, dok su učesnici protesta gađali policiju kamenjem, flašicama vode i drugim objektima.

Neki od njih gađali su policiju kanisterima sa suzavcem, prenosi Rojters.

Demonstracije su počele nekoliko sati nakon što je gradonačelnik Dzejkob Frej pozvao tužilaštvo da podnese krivične prijave protiv policajca, koji se na video snimku vidi kako drži koljeno na vratu Afroamerikanca u lisicama, koji se žalio da ne može da diše i preminuo u policijskom pritvoru.

Stotine učesnika protesta, od kojih su mnogima lica bila pokrivena, preplavili su ulice oko policijske stanice u srijedu uveče, nedaleko od mjesta na kojem je Flojd uhapšen, uzvikujući “Nema pravde, nema mira” i “Ne mogu da dišem”, a tokom noći njihov broj se povećao na više hiljada.

Na televizijskim snimcima, napravljenim iz helikoptera, vidi se kako desetine ljudi pljačka prodavnicu Target i istrčava iz nje sa odjećom i kolicima za kupovinu, punim robe.

U nekoliko preduzeća, uključujući prodavnicu automobilskih djelova, izbili su požari nakon što je pao mrak, a očevici navode da su oni podmetnuti.

Mediji su prenijeli da je manji protest, koji je mirno protekao, održan u predgrađu, ispred kuće jednog od policajaca.

Predsjednik SAD Donald Tramp naveo je na Tviteru da je pozvao Federalni istražni biro (FBI) da ubrza istragu dodajući da cijeni rad lokalnih policijskih snaga.

USA;

Tear gas, the response of US cop to popular protests over the #murder of "George Floyd"



#GeorgeFloyd#IranWithGeorge pic.twitter.com/BkN1SAguXj