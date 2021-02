Sukob zbog maske na sudu u Splitu, pravosudni policajci udarali muškarca na tlu

PRAVOSUDNI policajci savladali su jučer muškarca na splitskom Općinskom sudu.

Nakon što je jednog od njih primio za vrat i odgurnuo, nekoliko pravosudnih policajaca muškarca je oborilo na pod i stavilo mu lisice. Mediji su objavili kako je riječ o 28-godišnjem Anti Radanu, vlasniku kafića. On je u intervenciji lakše ozlijeđen, kao i jedan policajac.

Na snimci koja je objavljena vidi se kako pravosudni policajci pokušavaju savladati muškarca na podu. Jedan ga pritom nekoliko puta udara palicom.

Policajci su upotrijebili i suzavac.

No dok sa Suda navode kako 28-godišnjak nije želio staviti masku pa je napao pravosudne policajce, Radan tvrdi kako to nije istina.

Muškarac ispričao svoju stranu priče, tvrdi da je on napadnut

“Želim da se zna moja priča i postoji snimka koja pokazuje da sam ja napadnut i da sam reagirao u afektu. Ja sam oko 11 sati doša na sud na Dračevac već treći put u zadnjih nekoliko dana. Supruga mi je iz Brazila i morao sam doći podići neke dokumente za nju. Uredno sam, kao i prethodna dva puta, ušao na ulaz s maskom na licu, prošao sam proceduru ulaska i sve je bilo u redu. Pa da nisam imao masku na ulazu ne bi me ni pustili! Dok sam čekao da dođe službenica u sobu 48, gdje sam trebao uzeti taj papir, vidio sam da pola ljudi koji prolaze po hodniku nema masku pa sam je i ja skinuo jer nisam mogao disati. Kada je službenica došla, stavio sam masku i ušao u sobu i nakon što sam dobio dokument zbog kojeg sam došao spustio sam se stepenicama prema izlazu skidajući masku u hodu”, započinje Radan za Slobodnu Dalmaciju.

Tada, je kaže, izbio sukob s pravosudnim policajcima.

“Tamo su stajala trojica pravosudnih policajaca. Jedan mi je rekao da nemam masku i da me više neće pustiti, a ja sam mu, onako u prolazu, odgovorio da neću masku stavljati tamo gdje ne moram. Taman kad sam krenuo uhvatiti kvaku izlaznih vrata, osjetio sam da me netko čupa za ruku baš onako agresivno. Priznajem, reagirao sam mahinalno, a malo sam se i prepao. Uhvatio sam ga za vrat i odgurnuo na neki stol. Tad su doletjeli i ostali i bacili me. Dok sam bio svladan na podu su me tukli i batinali, postoji snimka i svjedoci koji će to potvrditi. Vikao sam da mi je otac bio branitelj i derao sam se da jesu li normalni, šta su mi napravili samo radi maske, ali shvatite, bija sam pod šokom i navalom adrenalina, nije mi bilo jasno šta se događa”, govori Radan.

“Pendrekom su me tukli dok sam već bija na podu”

Tvrdi da su ga tukli bez razloga i da mu je nanesena velika nepravda.

Kazao je kako su ga desetak sekundi špricali suzavcem po očima tako da sljedeća dva sata nije mogao oči otvoriti.

“I to i pendrekom su me tukli dok sam već bija na podu. Neka javnost zna, nisam nasilan, nisam nikad ima problema, učinjena mi je velika nepravda. Sve se vidi na snimkama nadzornih kamera i nadam se da one neće misteriozno nestati. Vidi se da ja nisam ulazio bez maske, nego da sam taman bio na izlazu. A ponavljam, pola ljudi, pa vidi se i na snimci, nemaju maske. Ovo je bilo čisto iživljavanje”, ispričao je Radan Slobodnoj.

Predsjednica Suda: Imamo snimke

No sa Suda se također pozivaju na snimku i tvrde kako je to dokaz da su pravosudni policajci postupali ispravno.

“Pravosudni policajac ga je upozorio da ne može bez maske ući u zgradu, nakon čega je nastao sukob. Točan tijek događaja dostavit će mi se u pisanom izvješću, a za sada mi je poznato kako je moralo reagirati više pravosudnih policajca. Mogu vam potvrditi kako su policajci, osim fizičke snage, upotrijebili i pepper-sprej. Nakon događaja je jedan od pravosudnih policajaca upućen u KBC Split kako bi mu se pružila liječnička pomoć. Kako imamo termalnu kameru, sve je snimljeno tako da osim izjave policajaca i očevidaca imamo i taj dokaz”, kazala je za Slobodnu Dalmaciju Marina Boko, predsjednica Općinskog suda.

