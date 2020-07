Sudar s aligatorom mogao je biti koban, sve je snimio GoPro kamerom

Kajakaš u Sjevernoj Karolini prilično se iznenadio kad se ispred njega odjednom pojavio aligator i prevrnuo ga u vodu. Ostao je dezorijentisan i u strahu da bi ga aligator mogao napasti, no to se srećom nije dogodilo.

Peter Joyce mirno je veslao rijekom Waccamaw za vikend kad je iznenada njegov kajak prevrnuo

Srećom, opasni gmaz ga nije napao. Nakon što ga je prevrnuo, Peter je uspio vratiti kajak u početni položaj i po svemu sudeći od šoka nije znao šta dalje. Ipak, na kraju se uspio pribrati ubrzano napustiti mjesto susreta s opasnom zvijeri. Čitavu scenu snimio je GoPro kamerom, a snimka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Inače, močvarni dio toka rijeke Waccamaw dom je mnogih aligatora, zbog čega su se mnogi čudili kajakašu što je uopće bio tamo.

A kayaker on the Waccamaw River had a close encounter with an alligator over the weekend. https://t.co/Qr4OOdQEF8 pic.twitter.com/YD261BG9bG