Stvari su otišle predaleko, BiH će doći na red i kod Amerikanaca

Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko u intervjuu za Deutsche Welle (DW) rekao je da primat prije Bonskih ovlasti imaju domaća rješenja i da će nakon rješavanja problema oko imena Makedonije, spora Srbije i Kosova na red doći i BiH.

Na konstataciju novinara da su četiri delegacije u Vijeću sigurnosti spomenule upotrebu Bonskih ovlasti, uslijedilo je pitanje da li je to neka vrsta opredjeljenja da se ponovo vrati tim ovlastima ili je u pitanju neki novi trend.

– To je i jedno, i drugo. Malo je to i frustracija međunarodne zajednice što stvari idu tako sporo i da ima tako malo domaćih rješenja. Neki zbog toga i razmišljaju da bi se možda trebalo vratiti Bonskim ovlaštenjima, ali kao posljednjoj mogućnosti – kaže Inzko.

Prva mogućnost, naglašava, uvijek mora biti domaće rješenje i tek kada ono ne uspije treba primijeniti Bonska ovlaštenja.

– Mislim da su neke stvari otišle predaleko. Recimo izbori u Mostaru ili status Srba u Mostaru koji tamo zvanično ne postoje. Isto tako, slučaj Sejdić-Finci traje deset godina. To je prosto predugo. Čak i ako nismo upravu, ljudi odlaze iz BiH pošto oni više nemaju vremena da čekaju – navodi Inzko.

S obzirom na to da je bio u Washingtonu, novinar DW-a upitao ga je ima li podršku Amerikanaca da bude malo oštriji.

– Amerikanci na svojoj agendi imaju 400 konflikata po cijelom svijetu, od Venecuele do Sjeverne Koreje. Što se tiče Balkana, osjetio sam da postoji redoslijed da se do kraja napravi posao. Da se završi posao u Makedoniji. Onda da se završi posao između Srbije i Kosova. Onda bi na red došla BiH – odgovorio je Inzko, dodavši kako želi da to potraje što kraće.

Uslijedila je i konstatacija novinara kako je njemački ambasador u Vijeću sigurnosti rekao da nema ništa protiv toga da Inzko bude na čelu Ureda visokog predstavnika u narednih desetak godina, odnosno da ima onoliki mandat koliki je imao Matthew Nimetz, „koji je također bio nekako mekan, ali je na kraju odradio posao“.

– Da. On je tamo bio više od 20 godina. Gospodin Nimetz je radio na imenu Makedonija koja se ranije zvala Bivša jugoslovenska republika Makedonija, a sada se zove Sjeverna Makedonija. Znači, on je uspješno završio svoju misiju. To je i moja želja – zaključio je Inzko.

Autor: Deutsche Welle