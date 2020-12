Stuttgartov igrač zabio gol pa zbog ponižavanja protivnika odmah dobio žuti karton (VIDEO)

STUTTGART je u desetom kolu Bundeslige pobijedio Werder u Bremenu 2:1, a njihov junak bio je 20-godišnji napadač iz Konga, Silas Wamangituka.

Drugi gol zabio je u 91. minuti nakon čega je dobio žuti karton zbog nesportske igre, odnosno ponižavanja protivnika.

Nakon što je prošao domaćeg golmana Jirija Pavlenku Wamangituka je trebao samo gurnuti loptu u praznu mrežu, međutim, on se doslovno došetao do gol-crte i čekao do posljednjeg trenutka da mu netko od protivnika priđe. Tek tada zabio je gol.

