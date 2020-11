Stravični snimci: Grožan se u posljednji čas izvukao iz zapaljenog bolida

Na startu utrke Formule 1 u Bahreinu došlo je do stravičnog incidenta, kada se vozač Haasa Roman Grožan (Grosjean) zabio u ogradu pored staze, nakon čega je njegov bolid eksplodirao.

Francuz je bio na samom začelju, naglo je skrenuo udesno poslije nekoliko krivina poslije kontakta s Danilom Kvjatom (Daniil Kvyat) u bolidu Alfa Taurija.

Roman je udario u zaštitnu ogradu i tom prilikom se bolid prepolovio i zapalio.

Brzom reakcijom osoblja na stazi, ali i samog Grožana, izbegnuta je velika tragedija.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci trenutka kada Grožan bježi iz zapaljenog bolida, koji izgledaju stravično.

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I’ve seen in a moment 😱😱😱 #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD