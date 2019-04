Stravična nesreća kod Denvera: Kamion se zabio u školski autobus, ima mrtvih

U američkoj saveznoj državi Kolorado jučer se dogodila teška saobraćajna nesreća.



Američki mediji navode da se kamion na autocesti u blizini Denvera u poslijepodnevnim satima zabio u školski autobus, još tri kamiona i 12 automobila nakon čega je eksplodirao.

Lokalna policija je izvijestila je da ima poginulih, no još se ne zna tačan žrtava. Povrijeđeno je nekoliko desetina osoba.

– Vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i počeo udarati u vozila koja su mu se našla na putu. Lančana reakcija na cesti prouzrokovala je veliku eksploziju i požar – naveli su iz policije.

Strahuje se da bi moglo biti puno žrtava, prenosi Avaz.

RAW VIDEO: One of multiple reported explosions during the fiery crash on I-70 in Lakewood. More: https://t.co/VL0ZIAlTPK pic.twitter.com/J9yWnkO9Ty