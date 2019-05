Strašne poplave poharale Hjuston i Nju Orleans

Gradove Nju Orleans i Hjuston u američkim saveznim državama Luizijani i Teksasu su pogodili snažni pljuskovi i izazvali poplave, prenosi Glas Amerike.

Navodi se da su zbog padavina tokom vikenda poplavljena gradska područja, i to manje od mjesec uoči 1. juna, kada počinje sezona uragana na Atlantskom okeanu.

Za sada nema zvaničnih podataka o ugroženima ili šteti.

Zbog obilnih kiša koje od petka padaju u oblasti rijeke Misisipi inžinjerski vojni korpus otvorio je specijaliziranu konstrukciju koja se aktivira prilikom opasnosti od poplava i nalazi se na oko 28 kilometara zapadno od Nju Orleansa.

Zbog opasnosti od poplava guverner Luizijane Džon Bel Edvards (John Edwards) proglasio je vanrednu situaciju koja bi na snazi trebala ostati do 7. juna.

Poslije obilnih padavina u Meksičkom zaljevu poplave su, također, pogodile i Teksas.

Zatvorene su škole, hiljade domaćinstava ostale su bez struje, dok su desetine letova otkazane s hjustonskog aerodroma.

Dijelovi Hjustona i dalje se oporavljaju od štete uzrokovane poplavama za vrijeme uragana u avgustu 2017. godine.

Heavy rain overnight (Hobby 3.96" IAH 3.12") & flash flooding of some underpasses in #Houston. This is the North Freeway (I-45) and West Mt. Houston Rd. A break in the rain = receding water but there's more: flash #flood watch 'til 7 PM Sat We're live on @AMHQ & @weatherchannel pic.twitter.com/T15beIX8If