Strašna tragedija: Više osoba izbodeno, policija na licu mjesta

Britanska policija proglasila je veliki incident u centru Birmingema nakon što je dobila prijavu o ubadanju više ljudi, prenosi Sky News.

Policija je dojavu o ubadanju u centru grada dobila pola sata nakon ponoći.

Svjesni smo broja povrijeđenih ljudi, ali u ovom trenutku nismo u mogućnosti da kažemo koliko ih je ili koliko su ozbiljno povrijeđeni – rekli su iz policije.

Iz policije su dodali da sve hitne službe rade zajedno na licu mjesta, kako bi pružile pomoć svim povrijeđenim ljudima.

Proglašen je veliki incident – dodali su iz policije.

Još uvijek nije poznato šta se dogodilo, a nadležni su rekli kako rade sve kako bi otkrili kako je došlo do ovog incidenta.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.