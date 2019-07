Strašna tragedija: Spasila suprugu život, pa umrla zajedno s bratom

Zapaljene svijeće, izrazi sućuti i riječi utjehe na društvenim mrežama najbolje opisuju bol Širokobriježana i cijelog tog dijela Hercegovine nakon stravične tragedije u selu Cigići gdje su u nesreći u spremniku za vodu život izgubili Ivana Cigić (38) i njezin brat Antonio Zeljko (24), a Ivica (44). Ivanin muž, na sreću, u bolnici je i stabilno, i to zahvaljujući svojoj supruzi koja ga je herojskim činom podignula u polusjedeći položaj da se ne utopi.

Nezapamćena tragedija Na žalost, njoj nije bilo spasa. Nakon što se pročulo da se dogodila nesreća u spremniku vode, odnosno bunaru kojega u Hercegovini zovu čatrnja, i da se troje ljudi bori za život, nastao je muk, a ubrzo je stigla informacija da su brat i sestra preminuli. – Krasni, vrijedni ljudi, prenosi vecernji.ba.

Da će se ovakvo što dogoditi, nismo mogli zamisliti. Ovakva se tragedija ne pamti. Tu je bila ta motorna pumpa koja je radila, stvorila vjerojatno ugljikov monoksid, a znamo da je to podmukli ubojica. Omamio ih je, srušio ih u to malo vode i dogodilo se to što se dogodilo.

Tuga je neizmjerna – govori nam jedan od poznanika obitelji. Njih troje odlučili su očistiti spremnik. – Ivana i Ivica sve su održavali onako kako i priliči, pa tako i staru čatrnju. Kamo sreće da se spremnici ispumpavaju kao nekad, sva ta tehnologija pomogne u puno stvari, a donese i ovakvu tragediju; četvero je djece ostalo bez majke, a obitelj i prijatelji bez jedne odlične osobe – kaže nam poznanik obitelji. Iako je bilo više tumačenja što se dogodilo, poznanici kažu da je Antonio prvi počeo ispumpavati vodu uz pomoć motorne pumpe. Antoniju je u takvom, zatvorenom prostoru, u kombinaciji s plinovima, postalo loše, što je Ivica primijetio.

Odmah mu je došao pomoći, međutim, i on se u takvim uvjetima onesvijestio. Ivana ni trenutak nije dvojila da ode pomoći mužu i bratu. Muža Ivicu uspjela je podignuti iznad razine vode i postaviti ga posljednjim atomima snage u polusjedeći položaj. Žena je herojski postupila i spasila život mužu.

Pomoć pripadnika GSS-a Na žalost, više nije imala snage, izgubila je svijest i potonula. Ubrzo je došla rodbina, priskočili su susjedi i prijatelji, koji su pozvali hitnu pomoć, policiju i GSS. GSS-ovci su ih izvukli iz bunara. Iza Ivane ostalo je četvero djece: Filip, Nika, Mia i Lovro. Najmlađi Lovro na jesen će u školu, a najstariji Filip u 8. razred. – Povodom tragičnog događaja u kojem su živote izgubili Antonio Zeljko i Ivana Cigić, gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević donio je odluku da će Grad Široki Brijeg proglasiti Dan žalosti na dan kada bude pokop nesretno preminulih.