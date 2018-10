Strašna saobraćajna nesreća kod Pule: 28-godišnjak iz BiH preminuo u bolnici

Državljanin Bosne i Hercegovine (28), s privremenim boravkom u Hrvatskoj preminuo je jutros u 3.10 sati u pulskoj Općoj bolnici uslijed teških povreda zadobivenih u saobraćajnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodiila u Mutilskoj ulici, javlja Glas Istre.

Saobraćajna nesreća se dogodila kada je mladić upravljajući teretnim vozilom KIA pulskih oznaka Mutilskom ulicom, zbog gubljenja kontrole nad upravljačem prešao na lijevu traku za vozila iz suprotnog smjera i udario u viši trotoar, a potom prednjim dijelom vozila u stablo. Nakon udarca u stablo vozilo se odbilo i zarotiralo i zadnjim dijelom je udarilo u zid kuće.

Vozač je ostao priklješten u vozilu te su ga izvlačili pulski vatrogasci, a potom je hitno prebačen u pulsku Opću bolnicu sa izrazito teškim tjelesnim ozljedama opasnim po život. Međutim, iz bolnice su policiju izvijestili da je u 3.10 mladić preminuo.

Policija je za vrijeme uviđaja zatvorila Mutilsku od raskrižja sa Kosovom do raskrižja sa Vrtlarskom ulicom do 23.25 sati. Nije poznato zašto je vozač izgubio nadzor nad upravljačem, no budući da je u vrijeme nesreće kišilo, postoji mogućnosti da je nesreći kumovao mokar kolovoz.

Mladić se u teretnom vozilu nalazio sam, bez putnika. Na mjestu nesreće nije bio upućen državni tužilac.

Autor: Glas Istre