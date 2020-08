Strašan sudar na Moto GP utrci, Rossi jedva izbjegao tragediju

Italijan Andrea Dovizioso (Ducati) osvojio je Veliku nagradu Austrije u kraljevskom Moto GP razredu na utrci voženoj u nedjelju na Red Bull Ringu u Spielbergu.

Poput pobjednika utrke moraju se osjećati i italijanski veteran Valentino Rossi te Španac Maverick Vinales koji su pravim čudom izbjegli teže ozljede kad su se sudarili Francuz Johann Zarco i Italijan Franco Morbidelli.

Morbidelli i Zarco su završili pokraj staze, ali se jedan od motocikala zakovitlao zrakom i prijetio vozačima koji su dolazili iza spomenutog dvojca.

Prvi su na udaru bili Vinales i Rossi. Srećom, leteći motocikl je preletio preko Vinalesa i proletio ispred Rossija te su obojica neokrznuti prošli dalje. Zarco je neozlijeđen izašao iz incidenta, a Morbidelli je uz pomoć liječnika odveden sa staze, ali činilo se bez težih posljedica.

Utrka je prekinuta kako bi bili uklonjeni ostaci motocikala i bila popravljena zaštitna ograda. Nastavak s novim startom najbolje je iskoristio Italijan Andrea Dovizioso (Ducati) koji je stigao do 15. pobjede u karijeri.

Drugo mjesto osvojio je Španac Joan Mir (Suzuki) koji je za pobjednikom zaostao 1.377 sekundi, a treći je bio Australac Jack Miller (Ducati) sa zaostatkom 1.549 sekundi.

Najbolji svjetski motociklisti će već za sedmicu dana voziti šestu utrku sezone, ponovno na Red Bull Ringu u Spielbergu, a borit će se za Veliku nagradu Štajerske.

