Stižu oblaci koji nose veliku promjenu vremena, dijelovima BiH prijete nepogode

U BiH se i danas očekuje sunčano i toplo vrijeme, ali će temperatura vazduha biti niža nego prethodnih dana.

Poslije podne i uveče, uglavnom na sjeveru i istoku, mogući su izolovani pljuskovi sa grmljavinom, kao i pojava nepogoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 14 do 19, a najviša dnevna od 22 do 29, na jugu i sjeveru do 32 stepena Celzijusa.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na jugu jugozapadni.

Usljed prodora hladnijeg zraka iz srednje Evrope, povećane oblačnosti i lokalnih padavina danas, 1. jula i u petak, 2. jula dnevne temperature će u Bosni pasti za 6 do 11°C u odnosu na ove današnje i kretat će se 25 do 30°C.

Upaljen žuti meteoalarm

Za sjeverni i istočni dio Bosne i Hercegovine upaljen je žuti meteoalarm zbog visokoh temperatura, ali i grmljavine koja u poslijepodnevnim satima prijeti područjima Tuzle, Foče i Višegrada.

Prognoza do kraja sedmice

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine.

Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna 25 do 30, na jugu do 33 °C.

U subotu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna 26 do 31, na jugu do 35 °C.

U nedjelju će biti umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana i u tokom noći očekuje se kiša u većem dijelu naše zemlje.

Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna 25 do 31, na jugu do 35 °C.

Autor: Fokus.ba