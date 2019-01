Stižu obilnije padavine u BiH, past će novih 25 centimetara snijega

Federalni hidrometeorološki zavod BiH objavio je novu prognozu za naredne dane. Prema njihovom prognozi, očekuju nas novi centimetri snijega

Oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni bit će i u petak, 25. januara. U Hercegovini u jutarnjim satima i tokom prijepodneva povremena i slaba kiša ili susnježica.

Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 5 do 15, lokalno u centralnim i istočnim područjima Bosne od 20 do 25 cm. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu od 0 do 5, a najviša dnevna od -4 do 1, na jugu od 2 do 8 stupnjeva.

U subotu, 26. januara u Hercegovini i na jugozapadu Bosne veći dio dana pretežno vedro. U ostatku Bosne pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Tokom dana padavine postepeno slaba i prestaju. Poslije podne razvedravanje u Krajni, a prema kraju dana i u večernjim satima u ostalim područjima. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od -6 do 0, na jugu od 3 do 8 stupnjeva.

Za nedjelju, 27. januara najavljeno je jutro hladno sa mrazom. Po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom i niskom naoblakom. U ostatku dana pretežno sunčano. Krajem dana porast oblačnosti u Hercegovini može uvjetovati slabu kišu. Jutarnja temperatura od -12 do -6, na planinama do -16, na jugu od -3 do 3, a najviša dnevna od -2 do 3, na jugu od 4 do 9 stupnjeva.

Visina snijega danas u 07 sati (cm) iznosila je: Bjelašnica 188, Han Pijesak 72, Ivan Sedlo 69, Čemerno 54, Livno 42, Bugojno i Mrkonjić Grad 39, Jajce 31, Bihać 29, Sokolac 23, Tuzla 18, Gradačac 17, Bosanski Novi i Doboj 15, Sarajevo 14, Banja Luka i Sanski Most 12, Bijeljina 11, Prijedor 10, Zenica i Zvornik 8, Bosanska Gradiška 7, Višegrad 6, Gacko 5, Rudo 4, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavda BiH.