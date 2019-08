Stiže zahlađenje: Temperature u BiH pašće za 15 stepeni

“Od 3. septembra dolazi do zahlađenja, osjetnijeg, temperature će se sniziti barem za 15 stepeni.

Jeste malo teško sada to reći jer smo se svi nekako uljuljali u ovaj ljetni period, ovo ljeto je poprilično odstupalo kada gledamo srednju temperaturu zraka”, kazao je za N1 meteorolog amater Nedim Sladić.

Sladić kaže da će doći do osjetnijeg pada temperatura, te da će trebati malo vremena da se organizam navikne na promjene.

“Mislim da je za deblje jakne poprilično rano, kada govorimo o obući, trebaće nam obuća za kišu naročito nakon 3. septembra. Biće pad temperature, nagle su promjene i organizam se jako teško adaptira na te promjene”, ističe Sladić i dodaje:

“U suštini dolazi do širenja i sužavanja krvnih sudova, što se odrazi na pritisak pa se ljudi često žale na glavobolje, malaksalost. Ovo je danas skoro 50. tropski dan u Sarajevu, svakako da doprinosi toj statistici i utječe na ljudski organizam. To se najbolje moglo vidjeti pred Bajram. Ima dosta vlage od maja, sada to isparava iz zemlje”.

Sladić je poručio da će 2.9. biti posljednji dan ovogodišnjeg “pravog ljeta”.

“Drugi septembra je zadnji dan onog “pravog ljeta”. Jesen nije samo početak kiše, biće i lijepog vremena naročito poslije kišnog perioda. Temperature zraka iza šestog septembra će se vratiti na plus 25 tokom dana, dok će jutarnje temperature biti ispod 10 stepeni”.

