Stiže velika promjena vremena: Kiša, pljuskovi i olujni udari vjetra

U jutarnjim satima na sjeverozapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostaku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne ili u večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući na jugozapadu Bosne i ponegdje u Hercegovini. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 8 do 16, na jugu i sjeveru do 19, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 26 stepeni.

U naredna tri dana



Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, uglavnom poslije podne. Na sjeveroistoku Bosne je moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 14, na jugu do 18. Dnevna temperatura u Posavini i Krajini od 8 do 15, u ostaku Bosne do 21, a na jugu zemlje od 20 do 25 stepeni.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

Sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost očekuje se i u četvrtak. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18. Dnevna temperatura u Bosni od 9 do 16, u centralnim i istočnim područjima do 20, a u Hercegovini od 22 do 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza



Slično kao u dane vikenda, uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će se osjećati bolje. Više sunca, pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti.

Preporučljivo je slojevito se obući. Opšta slika biće neznatno lošija u Hercegovini, gdje bi mjestimične, prolazne padavine mogle povremeno kvariti ugođaj.