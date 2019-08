Stiže posljednji toplotni val ovog ljeta: Paklene vrućine u narednim danima, temperatura do 40 stepeni

Za prvi dan Kurban-bajrama bit će sunčano i vruće

Jutro u Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar u Bosni slab istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovin slab do umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevne od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni.

Sutra u našoj zemlji bit će sunčano i vruće. Jutarnje temperature od 16 do 22 stepeni, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 30 do 36, na jugu do 38.

U nedjelju, za prvi dan Kurban-bajrama bit će sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni.

U ponedjeljak će biti sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 38 stepeni, na jugu do 40, prenosi Avaz.ba