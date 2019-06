Stiže nam toplotni val, temperature će biti preko 30 stepeni!

Do kraja dana, u većini područja očekuje se postupan prestanak padavina, osim u sjeverositočnim djelovima gdje će i tokom noći mjestimično biti i slabije kiše.

U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u sjevernim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

Temperature zraka u 8.00 sati: Bjelašnica 6 stupnjeva, Ivan-sedlo i Sokolac 11, Bugojno i Drvar 12, Sarajevo 13, Jajce 14, Livno, Srebrenica i Trebinje 15, Banja Luka, Prijedor i Sanski Most 16, Bihać, Doboj, Grude, Stolac i Zvornik 17, Bijeljina, Brčko, Gradačac, Mostar i Neum 18 stupnjeva.

Atmosferski tlak u Sarajevu iznosi 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo opada.

U Bosni i Hercegovini tokom dana nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Tokom dana sa povremenom kišom. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STIŽE TOPLIJE VRIJEME



U srijedu, 5. juna očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će biti slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24 stepena.

U BiH se u četvrtak, 6. juna prognozira sunčano uz umjerenu naoblaku. Lokalno u planinskim područjima poslijepodne su mogući pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 23 i 29 stepeni.

U petak, 7. juna se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 30 stepeni.

Konačno stabilnije vrijeme i vrućina se očekuju od petka, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Meteorolozi najavljuju da nam krajem sljedeće sedmice stiže prvi val ljetnih vrelina, a temperature bi mogle doseći do 30 stepeni.

Enes Džafić, član prve bh. zajednice lovaca na oluje – Bosnia Storm Chasers, napisao je sljedeće: “Do srijede će naša zemlja biti pod uticajem visinske ciklone koja će donijeti učestale i svakodnevne pljuskove sa grmljavinom i nevremenom. Od srijede temperature iznad 30 stepeni.”

Slično smatra i Nedim Sladić, meteorolog amater: “Još samo malo se moramo strpiti. Sredinom nove sedmice osjetniji porast temperature zraka te vrlo toplo i sparno vrijeme, a za idući vikend izgledne su i prve tridesetice.”

I mostarski meteorolog Zoran Zadro na Facebooku je najavio da nam dolaze prve ovogodišnje vreline.

“Iza nas je peti mjesec koji će ispisati povijest kao jedan od najhladnijih u zadnjih 50 do 100 godina”, naveo je on.

I on tvrdi kako će danas i idućih par dana i dalje će biti relativno hladno vrijeme s obzirom na doba godine tako da će se jutarnje temperature u Srbiji, sjeveru Crne Gore, sjevernoj Makedoniji, Bosni i kopnu Hrvatske kretati uglavnom od 8C do 13C. Najviše dnevne od 9 do 18 stepeni.

Temperature će od utorka i srijede postepeno rasti, dodaje Zadro, prenosi Fokus.ba.

“Krajem sedmice vrijeme će se u većem dijelu regije stabilizirati uz osjetniji porast noćnih i jutarnjih temperatura zraka. Uz to očekuje se obilje sunca, osobito na Jadranu Hercegovini, Crnoj Gori i sjevernoj Makedoniji.

Budući da bi temperature krajem idućeg tjedna mogli rasti i do 30°, ponegdje možda i koji stupanj više, već možemo govoriti o konačnom prvom valu ljetnih vrućina. Vjerovatno će se ovdje raditi o kratkoj vrućoj ljetnoj i epizodi koja neće dugo potrajati, jer bi se atmosfera ponovno mogla destabilizirati oko polovine mjeseca.”

