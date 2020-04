Stigla medicinska pomoć Mađarske za cijelu BiH: “Sačuvali smo prijatelja”

Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto (Szijjarto) i ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić sastali su se danas u Sarajevu.

Sastanak je upriličen povodom pomoći Mađarske za borbu protiv koronavirusa koja je jutros stigla u BiH, a na stolu su bile i druge teme – izazovi ilegalnih migracija, pitanje Frontexa.



– Želim da zahvalim njegovoj ekselenciji na tome što je danas u Sarajevu. Zahvaljujemo narodu i vladi Mađarske što su našli svoj humanitarni kapacitet da, dok su i oni u velikoj krizi s koronavirusom, kao i cijeli svijet, mogu izdvojiti određenu pomoć za Bosnu i Hercegovinu – kazao je nakon sastanka ministar Radončić.



Podrška Mađarske na putu BiH ka EU



Pojasnio je da je ministra Sijarta upoznao s time da se BiH uspješno nosi s koronom.



– Ako vidimo broj zaraženih i mrtvih u našoj zemlji i nekim drugim evropskim zemljama, mi smo u neuporedivo boljoj situaciji. Također, danas smo veoma direktno i otvoreno razgovarali i o nečemu što nas čeka nakon prolaska korona pandemije, a to je migrantska kriza. Upoznali smo gospodina Sijarta s time da BiH i ja kao ministar i Ministarstvo sigurnosti sve više tretiramo ilegalnu migrantsku krizu kao sigurnosno, a ne humanitarno pitanje i prenio sam mu svoja, vama već odranije poznata stajališta, da mi želimo da budemo humani, odgovorni ljudi, ali da nam je prioritet sigurnost naših građana. Želimo da obeshrabrimo, a ne da potičemo migracije – naglasio je Radončić.



Ministar sigurnosti BiH istakao je da je dobio ohrabrujuće informacije od šefa mađarske diplomatije.



– Također, čuo sam nešto što me osobno veoma obradovalo, a to je da je Mađarska spremna da pošalje određeni broj vojnika među naše granične policajce i to ćemo rješavati onda kada riješimo pitanje Frontexa. Zahvalio sam na misiji od 168 vojnika koji su trenutno u BiH u okviru snaga Evropske unije. Dobili smo podršku Mađarske kada su u pitanju integracije u EU, odnosno NATO, i veoma sam zahvalna na tome – kazao je Radončić.



Podsjetio je i da su imali jednu verziju ugovora sa Frontexom koje je Predsjedništvo BiH na jedan eksplicitan zahtjev Milorada Dodika odbilo da prihvati.



– Znači sada smo resetovali situaciju. Imamo spreman tekst i mislim da to možemo relativno brzo završiti i ja sam imao razgovore i sa predsjednikom Dodikom u Banjoj Luci odnosno njihovim ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Lukačem. Taj tekst je usaglašen i možemo krenuti u tu novu priču. Kada imamo ugovor s Frontexom, onda mogu pripadnici i policijskih snaga Mađarske da se nađu ovdje. Prije toga to nije bila realna opcija – rekao je Radončić .



Peter Sijarto, ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske, zahvalio je Radončiću na današnjem susretu.



– Moja današnja posjeta je jasan znak solidarnosti i prijateljstva Mađarske prema Bosni i Hercegovini. Kao prvo, želim da izrazim naše poštovanje BiH na svemu što je učinila na sprečavanju ilegalne migracije. Smatramo da ilegalne migraciju treba zaustaviti, a ne menadžirati. Ilegalna migracija nosi sa sobom veliki sigurnosni rizik, a danas već i zdravstveni. Ilegalna migracija je pitanje sigurnosti, a ne humanitarno pitanje. Vrlo sam jasno naznačio i potvrdio gospodinu ministru da Mađarska niti je do sada niti će u budućnosti primiti ijednog ilegalnog migranta. Također sam veoma jasno naznačio da smo spremni da BiH pružamo svu moguću pomoć u borbi protiv ilegalne migracije – istakao je Sijarto.



Vlada Mađarske korigirala odluku



Dodao je da je Mađarska, također, spremna da pomogne BiH i u borbi protiv koronavirusa.



– Danas smo u Sarajevo donijeli ukupno 100.000 zaštitnih maski i 5.000 zaštitnih odijela. Isto tako, tokom današnjeg dana isto ćemo isporučiti i Banjoj Luci. Želim da vas informišem da Mađarska predstavlja kontakt ambasadu za NATO ovdje u Sarajevu i molili bismo NATO da taj mandate produži do kraja 2022. godine, također imamo četiri naša oficira u komandi NATO-a u Sarajevu i oni će ostati na svojoj dužnosti. Čak 168 mađarskih vojnika je ovdje u okviru snaga EU, oni će ostati na toj dužnosti. U interesu Mađarske je da zapadni Balkan ostane stabilna regija i da ima svoju perspektivu razvoja, živimo u susjedstvu i jasno je da je i u našem interesu, stoga možete računati na našu podršku – poručio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.



Novinari su pitali ministra da prokomentira promjenu odluke Mađarske da ne dodijeli pomoć samo entitetu RS nego cijeloj BiH, na šta je Radončić odgovorio da je prije nekoliko dana imao sastanak s ambasadorom Mađarske u Sarajevu, kojem je prisustvovala i ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.



– Tada sam mu rekao da mi kao Bosna i Hercegovina očekujemo da mađarska vlada koriguje odluku, inače nećemo biti u stanju da danas budemo domaćini, jer smatramo da se podjela nije smjela biti za samo jedan entitet. Mađarski ambasador je to prenio svojoj centrali i dobio instrukcije da se ta pomoć podijeli jednako na dva entiteta, što je pravo donatora. Danas smo imali dobar i uspješan razgovor. Dobro je da smo to raščistili prije današnjeg dana i da smo time sačuvali još jednog prijatelja BiH, tako što smo pokazali šta je pravi način pomoći BiH – dodao je Radončić.



Pojasnio je i da postoji razlika između političkih zvaničnika i drugih stranaca kada se ulazi u BiH te da je u tom smislu Vijeće ministara donijelo vrlo precizne odluke.



– Svi koji ulaze u BiH prođu određene testove i tu nema nikakve opasnosti – rekao je Radončić.

