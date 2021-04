Steinmeier: Njemačka prolazi kroz ‘krizu povjerenja’

rank-Walter Steinmeier kaže da je u trećem valu pandemije Njemačka u krizi povjerenja. On poziva na veći optimizam i povjerenje u vlastite mogućnosti.

Savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier traži od politike da donosi razumljive i pragmatične odluke o mjerama u borbi protiv korone, a građana je pozvao da svi zajedno ujedine snage u ovom trećem valu pandemije. “Okupimo se! Otkrijmo što je u nama”, rekao je Steinmeier u snimljenom televizijskom obraćanju. “Ne treba se stalno ljutiti na druge ili na one gore. Nemojmo stalno ukazivati na to što nije moguće, već na to da je nešto moguće ako svatko učini što je u njegovoj moći. “

Ovo je bio drugi put od početka pandemije da se savezni predsjednik obratio građanima neplaniranim TV-govorom. U Njemačkoj se predsjednik građanima obično obraća samo za Božić.

Apeli više ne pomažu

Steinmeier je priznao da postoji “kriza povjerenja” te da su počinjene greške kada je riječ o testiranju, cijepljenju i digitalizaciji. “Nakon 13 mjeseci više ne pomaže samo pozivati na strpljenje, razum i disciplinu. Apeli su izgubili učinkovitost u ovim iscrpljujućim vremenima”, rekao je predsjednik. Sada zemlji ne trebaju politička i stranačka nadmetanja , već „jasnoća i odlučnost. Ljudi trebaju razumljive i pragmatične odluke kako bi imali orijentaciju, kako bi ova zemlja mogla izvući maksimum iz sebe. “

Pandemija je pokazala slabosti Njemačke, kao što je primjerice “nastojanje da se sve regulira, kao i strah od rizika te stalno prebacivanje odgovornosti na druge”. To treba promijeniti i institucije učiniti efikasnijima za suočavanje s krizama. No sada, usred trećeg vala pandemije, “potrebno je udružiti snage da bi se taj val slomio”.

Savezni predsjednik je najavio “velika ograničenja” u sljedećih nekoliko tjedana. No kao što pandemija traži puno od građana, tako bi i oni trebali puno tražiti od politike. Očekivanje je jasno: “Udružite snage!”

Steinmeier poziva na cijepljenje

Demokracija se temelji na povjerenju “građana u njihovu državu.” Postoji podjela posla: „Ti, država, radiš svoj dio posla, a ja, građanin, svoj”, rekao je Steinmeier. Po njegovim riječima “povjerenje u demokraciju i nije ništa više od vjere u sebe same.”

Razloga za taj optimizam ima. Tako je primjerice cjepivo protiv korone razvijeno u rekordnom roku. Steinmeier je pritom izrazio uvjerenje da su sva cjepiva odobrena u Njemačkoj sigurna. A cijepljenje je najvažniji korak za izlaz iz pandemije. Stoga njemački predsjednik poziva građane da se cijepe u što većem broju.

Postoje razlozi za nadu

Prije nekoliko mjeseci, nakon prvog vala korone, ljudi su “sa zadovoljstvom mislili da je Njemačka svjetski prvak u borbi protiv pandemiji”. “No danas se nadmašujemo u crnjenju.” Steinmeier su pita: “Zašto to uvijek moraju biti ekstremi – ili potpuni uspjeh, ili potpuni neuspjeh?”

Istina je negdje u sredini: Ni svjetski prvak, ali ni totalni neuspjeh. “Mnogo smo skloni stalno sumnjati, ali mi i možemo puno postići. Zato Steinmeier poziva: “Imajmo povjerenja u sebe i brinimo jedni o drugima!”

Autor: Deutsche Welle