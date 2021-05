Stav Njemačke: Nema diranja u granice na Balkanu

Neslužbena diplomatska nota Evropske unije koju je Reuters vidio o prekrajanju granica po etničkim linijama na zapadnom Balkanu “nije ništa drugo do vruć vjetar”, rekao je njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas.

“Njemačka nije uključena “u bilo kakve non-papere”, a glasine u tom smislu su “lažne vijesti””, rekao je Maas novinarima tokom zajedničke konferencije za novinare sa svojim sjeverno-makedonskim kolegom.

Dokument je prvi put procurio u slovenačke medije i pripisan slovenačkom premijeru Janezu Janši, koji ga je navodno poslao predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu kao prijedlog o postupanju s regijom nakon što Slovenija u julu preuzme rotirajuće mjesto predsjedavajućeg EU. Ali Janša je porekao da je poslao dokument i optužio “lažne medije” da pokušavaju naštetiti naporima Slovenije da pomogne integraciji država zapadnog Balkana u bogati blok.

“Što se tiče ovih non-papera, oni imaju pravo ime: non paper. Oni su ništa drugo do vrući zrak i niko se ne bi trebao intenzivno baviti njima. Također, nema njemačke umiješanosti u bilo kakve non-papere. Ako postoje glasine o tome, to su lažne vijesti. Uvijek je bilo načelo njemačke vanjske politike prema zapadnom Balkanu da ne dira granice. Vjerujemo da bi svako prekrajanje granica, bez obzira gdje, utjecalo na cijelu regiju, sa štetnim posljedicama na svim nivoima. Mi to ne želimo. Odbacili smo ga u potpunosti u prošlosti i odbacujemo sada i u potpunosti ćemo ga odbiti u budućnosti. Želio bih još jednom vrlo jasno reći da je Njemačka vrlo ozbiljna u pogledu perspektive EU za zemlje regije, a to se posebno odnosi na Sjevernu Makedoniju koja je odavno ispunila pretpostavke za pregovore o pristupanju”, rekao je Maas.

Autor: N1