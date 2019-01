Stara Lada zimu provela na dnu jezera, hoće li motor upaliti?

Šta se desi kada stara Lada prezimi na dnu jezera. Hoće li moći upaliti motor, pogledajte u ovom prilogu!?

Kod malo modernijih automobila voda u motoru znači ujedno brojne probleme, ali ne i kod stare Lade.

Rusi koji stoje iza kanala Garage 54 već su se pokazali kao vrlo stručni i maštoviti, posebno kad osmišljavaju koje će zadatke staviti pred obožavane stare Lade. Sada je na tapeti Lada Samara, model koji je svojedobno bio vrlo popularan i na našim prostorima, piše Index.hr.

Dotična Samara je prezimila na dnu jezera, u mulju na dubini koja dopušta da do nje prodre i led tijekom zimskih mjeseci. A to znači i da je cjelokupna karoserija deformirana, pa izgled automobila ne obećava. Još manje je to slučaj s motornim prostorom, no iznenađujuće, vrlo brzo dečki su dobili iskru na svjećici. Idući koraci su uključili pražnjenje vode iz motornog prostora, ulijevanje svježeg ulja i improvizirani sustav dobave goriva. Epilog možete vidjeti u nastavku.