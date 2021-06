Stanivuković o presudi Mladiću: Ne prihvatam političke odluke

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je, na pitanje novinara, komentarisao jučerašnju presudu Ratku Mladiću, prenosi portal Buka.

– U jednom teškom vremenu u kojem je naša zemlja bila, gdje su svi građani i svi narodi podnijeli podjednako strahovite žrtve, a epilog toga je da Srbi imaju 1.000 godina presuda, a drugi narodi 40 ili 20 godina, je sud u koji ja ne mogu da vjerujem i ne mogu da prihvatam takve političke odluke. To sam više puta ponovio u javnim nastupima i ostajem i dalje pri tom stavu. Poslije jučerašnjeg događaja, godine zatvora i odgovornosti i dalje se povećavaju za jedan narod, dok drugi kao da nisu odgovorni. U takav epilog ne mogu da vjerujem, jer znam da su svi podnijeli teške žrtve. Možda je subjektivno reći da je moj narod prošao najteže, ali definitivno nije prošao kako neki sudovi žele to da prikažu. Moramo se za istinu boriti, ne dozvoliti reviziju historije, baviti se činjenicama. Ja sam svoju karijeru gradio na temama koje su sadašnjost i budućnost, na borbi protiv korupcije i kriminala i dobio sam tako mandat gradonačelnika.



Smatram da svaka tema iz prošlosti dodatno uzburka emocije koje već postoje. Ja sam uvijek, koliko je to moguće u BiH, pokušavao pronalaziti balans, da zadržim borbu za svoj narod, tradiciju i kulturu, ali da nikad nikog ne ugrozim i ne povrijedim. Tako je i ova umjerena poruka. Moj stav je da se bavimo onim što nas čeka, da gradimo zdravije društvo. Prošlost je takva, nju gledamo na različite načine. Vrijeme je da odrastemo, da sazrijemo, da se okrenemo ekonomiji, a ove teme uvijek ćemo ih gledati različito – rekao je Stanivuković.

Autor: Vijesti.ba