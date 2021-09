Stanivuković: Dodikove najave o otcjepljenju RS su pokušaj da se održi na političkoj sceni

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke, gostovao je sinoć u Centralnom dnevniku na Face TV-u. U razgovoru sa Senadom Hadžifejzovićem rekao je da se protiv njega bori najveća banda koja njegovim političkim egzistiranjem neće više postojati.

– Pobijedit ću bandu. Već ih pobjeđujem. Moram izaći, jer oni neće da dođu u institucije. Neka me tuže, znaju da će izgubiti – naglasio je Stanivuković.

Preko grada su, prema riječima Stanivukovića, platili istraživanje da vide kako stoji rejting SNSD-a.

– Gdje god da pogledamo to je rod do roda, kum do kuma. Uvezani su kao svinjska crijeva. Poslao sam inspekciju za novoizgrađenu zgradu koja je urađena mimo regulacionog plana. Njihova je. Inspekcija mi je slagala izvještaj. Na imena Dodikovih kumova i porodice registrovana je 51 firma – rekao je Stanivuković.

Naveo je da je otkrio da je na Kliničkom centru u Banjoj Luci uvezen tehnički i industrijski kisik umjesto medicinskog te dodao da je podnio prijavu u Tužilaštvu.

– Ovo je ozbiljan kriminal i afera. Ako sam slagao i ako to nije tačno, spreman sam da idem u zatvor i da se ne bavim politikom. Ako je ova afera tačna, zahtijevam da ti ljudi idu u zatvor. Pozvao sam Tužilaštvo da hitno reagira jer ovo je najveći interes, ikada. Želim da budem saslušan zajedno s ljudima koje smatram krivim. Direktor kliničkog i ministar zdravlja trebaju podnijeti ostavku i treba pasti Vlada – kazao je, između ostalog, gradonačelnik Banje Luke tokom sinoćnjeg gostovanja na Face TV-u.

Kada je riječ o otcjepljenju RS koje član Predsjedništva i lider SNSD-a najavljuje godinama, Stanivuković je rekao da je to njegov pokušaj da se održi na političkoj sceni.

– Ako je 40 puta slagao, ne znam zašto ne bi 41 put pokušao. Ja vjerujem da u to niko ne vjeruje. Dodik je loš primjer i primjer kako ne treba raditi! Na primjeru Banje Luke sam pokazao da može drugačije – smatra Stanivuković.

Odbacio je optužbe da je iskorištavao slučaj “Dragičević” u političke svrhe.

– Pravda za Davida danas je na Trgu Krajine. Ja sam za to da se rasvijetli ubistvo – kazao je Stanivuković.

Pogledajte kompletan razgovor Senada Hadžifejzovića s njim.

