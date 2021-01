Stanivuković: Dodik me gledao unezvijereno, Beograd je naša prijestonica

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković gostujući na televziji K1 komentirao je svoju prvu zvaničnu posjetu Beogradu.

– Mi iz Banje Luke, Republike Srpske smo vezani za sve što je u Srbiji i sve što je našeg naroda – rekao je Stanivuković.

Naveo je da je zahvalan što je dobio čast da pogleda Beograd iz druge perspektive.

– To je naša najveća prijestonica, glavni grad, centar – rekao je, između ostalog, Stanivuković.

Naveo je da Beograd osjeća kao svoju prijestonicu na šta ga je novinarka Jovana Joksimović pitala kako misli da se gradi mir i dijalog ako ne priznaje državu u kojoj živi.

– Ja priznajem. Republika Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta i ja to nikad nisam doveo u pitanje. To je činjenica. To je prijestonica mog naroda, a ja pripadam srpskom narodu. Zašto jedan Hrvat gleda u Zagreb. Mislim da je to prirodno – rekao je Stanivuković.

Naveo je da su imali priliku obići hram Svetog Save, Beograd na vodi… Kazao je da mu je gradonačelnik Beograda prenio i poruke predsjednika Srbije Aleksandara Vučića.

Kazao je da je stajao u prvom redu na sinoćnjem otvaranju spomenika Stefanu Nemanji te da je pozdravio predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

– Prolazi je da se obrati, rekao sam mu „Poštovanje“. Nije mi odgovorio. Gledao me u oči. Pogledao me pogledom koji želi najgore. Pogled unezvijerene zvijeri. Ja ću uvijek pružiti ruku, reći dobar dan i iskazati poštovanje – rekao je Stanivuković te dodao da lične stavove treba ostaviti po strani na zvaničnim događajima.

Rekao je i da je Dodik potpuno izgubio kompas u svojoj politici.

Autor: Avaz.ba