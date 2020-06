Srušio se američki borbeni avion u Sjevernom moru, traga se za pilotom

Vojni avion američke vojske srušio se u Sjevernom moru oko 10.30 tijekom vojne vježbe, a za pilotom koji je njime upravljao se traga, objavila je vojska u službenom priopćenju.

Riječ je o F-15C Eagle lovcu, presretaču dizajniranom za zračne borbe u svim vremenskim uvjetima iz 48. eskadrile Fighter Wing koja se nalazi u RAF-ovoj bazi u Lakenheathu u Suffolku, najvećoj američkoj zračnoj bazi u Engleskoj, a bio je dio jedine američke eskadrile s lovcima F-15 u Europi. Baza se nalazi 40 kilometara sjeveroistočno od Cambridgea..

Za njim tragaju službe za spašavanje, kao i za avionom za koji se vjeruje da se srušio 74 nautičke milje od obale Velike Britanije.

Glasnogovornica obalne straže koja traga za nestalim pilotom i avionom kaže da su u potragu uključeni brodovi za spašavanje, kao i helikopter.

Predstavnici Pentagona nisu odgovorili na zahtjev za komentarom.

Godine 2014. američki vojni helikopter srušio se na obali istočne Engleske, pri čemu je poginulo svih četvero članova posade.

"Search and Rescue effort are currently under way, but the pilot and of the aircraft is still missing. We will provide updates as they become available, while prioritizing respect and consideration for the pilot's family." – Col. Will Marshallhttps://t.co/bJ8LHnY4ad pic.twitter.com/d5u1l6f2iu