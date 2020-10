SRUŠEN REKORD LIGE EVROPE! Španac postigao golčinu iz slobodnog udarca sa 56 metara! (VIDEO)

Đordi Gomez, fudbaler kiparske Omonije, srušio je rekord Lige Evrope postigavši pogodak sa najveće udaljenosti u istoriji ovog takmičenja.



Gomez je u 29. minuti utakmice protiv holandskog PSV-a iskoristio konfuziju poslije jednog slobodnog udarca i s 56 metara iznenadio gostujućeg čuvara mreže, prenosi “Index.hr”.

Time je Španac srušio rekord takmičenja koji je prije samo nedjelju dana postavio Rendžersov Kemar Rufe golom sa 50 metara.

Omonija na kraju nije uspjela da zadrži vođstvo, PSV je slavio s 2:1 golovima Malena.

Be honest – who knew Wigan legend Jordi Gomez was still playing football? 👀



Here he is scoring the furthest ever goal in #EuropaLeague history for Omonia Nicosia tonight. 🚀#UEL pic.twitter.com/ydJ9wELtEs