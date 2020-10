Sretni pješak dva puta izbjegao smrt u jednoj nesreći

Jedan pješak u ruskom gradu Bijsk praktično je dva puta izbjegao smrtnu opasnost u jednoj saobraćajnoj nesreći.

U nesreći su učestvovala dva automobila koja su, nakon sudara, prošla tik pored ovog pješaka. Potom je pored njega pala i ulična svjetiljka u koju je udario jedan automobil.

Video događaja objavljen je na društvenim mrežama.

A pedestrian in the Russian city of Biysk dodged mortal danger TWICE in an accident that involved two cars and a falling street lamp.#RTweekly pic.twitter.com/7FddMpmmc3