“Srce će mi puknit, ali odlazim u Njemačku”

Želimir iz okoline Travnika je poljoprivrednik cijeli život. Prvo su mu roditelji to radili, a onda se i on od 2010. godine ozbiljno počeo baviti ovim zanatom. U okolici Travnika Želimir ima krave i proizvodi mlijeko. Digao je i kredit da kupi sve mašine koji su mu potrebni.

No, kako je ispričao za portal Dolina Lašve, Želimir uskoro odlazi u Njemačku. Osim što mlijeko nema kome prodati, Želimir kaže da su uvjeti za rad nikakvi. Struja i voda su jako loši, pristupne ceste ne postoje i nikako da ih se napravi.

“Došlo je do toga da nemam kome prodavati. Mlijeko prosipam krmadi. Mljekare neće da uzimaju, a cijena je mala”, kaže Želimir.

“Počeo sam prodavati po selu. Bio sam uspješan, presretan. Do Nove godine. Kako ljudima čestitam Novu godinu, oni kažu da odlaze za sedam dana”, priča Želimir.

“Srce će mi puknit. Nemam kome prodati mlijeko. Trudim se. Sve sam ostvario što sam želio, a nemam kome to plasirati. To je žalosno. Imam kredit, plaćam ga pošteno unaprijed. Došlo je do toga, za ovaj mjesec imam za gorivo. Ostalo nemam ništa, mogu živjeti jedino da s neba pada. Do travnja sam ovdje, ukidam farmu skroz, teško mi je ići, ali moram”, priča Želimir.

Pogledajte njegovu priču: