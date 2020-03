Srbijanac koristio kutiju za kamuflažu da bi prošetao ulicom u vrijeme policijskog sata (VIDEO)

Apeli, zabrane kretanja, prvo do 20 sati, pa do 17 sati… Međutim, ne i za gospodina koji je uhvaćen na Starom Sajmištu. Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi da gospodin krši pravila koja je propisala Vlada Srbije, a uz to ima i “prikladnu kamuflažu”.

Pretpostavlja se da je riječ o kutiji za televizor, a u momentima kada je prolazila policija, on je riješio da se zaustavi i sakrije iza kutije što mu je, očigledno, pošlo za rukom.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije isključio mogućnost potpune zabrane kretanja za sve uzraste usljed nepoštovanja dosadašnjih mjera.

Autor: Avaz.ba