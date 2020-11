Sramotni Stanivuković negirao genocid u Srebrenici i presude Karadžiću i Mladiću

Novi gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković gostovao je u Pressingu N1 televizije gdje je govorio o stanju u ovom gradu, o Miloradu Dodiku, a komentirao je i presude Haškog suda i zašto smatra da u Srebrenici nije počinjen genocid.

“Mojom pobjedom u Banja Luci završava era korumpiranih političara”, kazao je na samom početku Stanivuković koji je najavio da će vlast preuzeti do kraja godine.

“Ako govorimo o Banja Luci, to jest i bit će prijateljski grad prema svakom čovjeku. Nikakve podjele, ni političke, ni vjerske, ni nacionalne – to je otvoren grad”, kazao je.

Komentirao je i spomenik Hrvatima, Bošnjacima i Srbima u Banjoj Luci, što su posebno komentirali politički protivnici.

“Samo kod nas na brdovitom Balkanu ideja mira može izazvati nemir. Govorio sam o jednoj ideji mira, ne oslikavajući bilo kakve detalje, a politički oponenti uzmu određene stvari pa u BiH u jednom danu možete biti nacionalista i izdajnik. I prethodni gradonačelnici su razmatrali tu ideju parka mira koji treba simbolizirati da je svaki rat uzaludan”, pojasnio je Stanivuković, dodajući da je to univerzalna ideja mira.

Preminuo je Mustafa Nadarević, rođeni Banjolučanin, a banjalučki SDP uputio je inicijativu da jedna od prvih odluka novog gradonačelnika bude imenovanje jedne ulice u tom gradu po njemu.

“Taj jedan veliki čovjek nije još ni sahranjen, trebaju se neki utisci sleći. Takvi veliki ljudi naravno da to zaslužuju. Zašto da bježim od toga?!”, kazao je.

‘Zašto njih boli Banja Luka?’

Milorad Dodik najavio je da će zaustaviti financiranje nekih projekata u Banjoj Luci od strane entitetske vlade i da će prestati subvencionirati grijanje. Navodno će već idućeg tjedna po hitnom postupku Skupština RS-a raspravljati o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi prema kojem bi uloga gradonačelnika postala protokolarna, a grad bi vodio “gradski menadžer”. Stanivuković na to kaže da je on izabran voljom građana te da ako do ovoga dođe, on će pozvati građane na mirni prosvjed.

“Zašto njih boli Banja Luka? Zato što se po prvi put pojavio netko koga ne mogu zaustaviti u reviziji svih ugovora, u pokazivanju svih kriminala, korupcija, zato što se pojavio neko ko je nepotkupljiv i neko ko ima veću energiju, želju, strast i mnogo veću podršku nego što oni mogu zamisliti”, poručio je Stanivuković.

Pojedini kažu da će se i Stanivuković promijeniti i postati kao Dodik.

“Razumijem da ljudi tako na to gledaju jer naš narod je u mnogo procesa prevaren, proživio je mnoge patnje i stradanja. Ali nakon 22 godine ljudi su u 11 izbornih procesa u Banja Luci glasali kako su glasali, uvijek su oni pobjeđivali. Danas se desilo drugačije, narodu je vraćena vjera. ne možete porediti političku platformu Dodika i mene. On je u ratu krao, a moja porodica je stradala. On se u ratu obogatio, a mi smo prije rata bili imućna i stabilna obitelj. Ja sam rodoljub u duši, a on iz interesa – to su suštinske razlike”, kazao je.

‘To pitanje je politizirano’

Pojasnio je i zašto smatra da u Srebrenici nije počinjen genocid.

“Znate li definiciju genocida? Istrebljenje naroda s određenog teritorija. Je li bila namjera u tom smislu da svi budu protjerani? Srebrenica je dio BiH. Govorimo o namjeri da jedan narod bude istrebljen s tog teritorija, o namjeri da se djeca ubijaju. Takve namjere nije bilo. Rekao sam, bio je veliki zločin, meni je žao zbog svake žrtve. Ali što je problem? Problem je što je to pitanje politizirano. Što hoće da kada se kaže ta čuvena riječ, ja je neću ni ponoviti, onda da se kaže da je čitav narod takav. Mi Srbi nismo takav narod. Predstavljam jednog modernog političara koji voli sve druge ljude. Ne bježim od grešaka. Ako je netko u jednoj stranci loš, pa ne znači da je svaki član u toj stranci loš”, kazao je.

Na pitanje priznaje li presude Haškog suda u slučaju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, poručio je da ne priznaje “ništa od tog suda”.

“Taj sud je nanio veliku političku štetu mom narodu i to je za mene čiča-miča, završena priča”, kazao je Stanivuković za N1.

Autor: N1 / Radiosarajevo.ba