Spremite se za naglo zahlađenje, temperature će pasti za najmanje 10 stepeni

Na sjeveru Bosne i Hercegovine, po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i uz riječne tokove prijepodne će biti magle. U cijeloj zemlji sunčano i toplo vrijeme biće u drugoj polovini dana.

Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka biće od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano. Prijepodne u kotlinskom dijelu grada je moguća magla.

Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 22 stepena.

U nedjelju će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva na podučju Krajine, sjeveru zemlje, po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i uz riječne tokove biće magle. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 stepeni, na jugu zemlje do 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

U ponedjeljak se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva lokalno po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Povećanje oblačnosti se očekuje krajem dana. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 stepeni, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni.

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje tokom noći na srijedu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8 stepeni, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19, na jugu zemlje do stepeni.

