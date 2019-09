Spektakularan doček za legendu fudbala: Maradona zaplakao od uzbuđenja

Legendarni Dijego Armando Maradona na spektakularan način dočekan je u La Plati, gdje će u nastavku karijere trenirati Gimnaziju.

Više od 30.000 navijača na stadionu Huan Karmelo Zeriljo došlo je da pozdravi Maradonu, koji je po izlasku na teren zaplakao od uzbuđenja.

Fanovi Gimnazije su Maradonu dočekali uz vatromet i specijalnu koreografiju, a prilikom predstavljanja Diego je marljiv rad…

“Kunem vam se, neću propustiti nijedan trening. Došao sam da radimo zajedno, a ko ne trenira, neće moći ni da igra. Borićemo se za svu našu djecu u klubu i ako da bog, Gimnazija je spasena”, kroz suze je govorio Dijego.

Klub koji je osnovan prije 132 godine je u velikoj krizi i poslije pet kola šampionata zauzima 24. poziciju sa samo jednim bodom.

Ovo je Maradoni sedmi trenerski angažman, a jedno vrijeme radio je i kao selektor Argentine.

Maradona's official presentation as manager of Gimnasia was wild 👀 pic.twitter.com/STQQscTnwY