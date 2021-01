Spahn: Njemačka neće do početka februara ukinuti restrikcije

Njemačka neće do početka februara ukinuti sve restrikcije uvedene radi usporavanja širenja koronavirusa, izjavio je ministar zdravstva Jens Spahn, naglašavajući potrebu dodatnog reduciranja kontakata kako bi se suzbilo širenje nove agresivnije varijante virusa.

Njemačka vlada u srijedu je odobrila strože kontrole putnika koji ulaze u zemlju nakon što je u prošloj sedmici produžila nacionalni lockdown do kraja januara.



– Jedna stvar već je evidentna: Neće biti moguće ublažiti sve restrikcije do 1. februara – izjavio je Spahn za Deutschlandfunk radio u srijedu, dodajući kako će trebati dva do tri mjeseca da se pojave učinci vakcinacije.



Prema današnjim podacima Instituta za zarazne bolesti Robert Koch (RKI) u Njemačkoj je 19.600 novozaraženih od Covida-19. Broj preminulih prema podacima u srijedu je 1.060, a ukupno umrlih od posljedica koronavirusa u Njemačkoj je 42.637.



Nova oštrija pravila zahtijevat će od onih koji dolaze iz zemalja s velikim brojem zaraženih u kojima kruži nova agresivnija varijanta virusa da se podvrgnu testiranju na koronavirus.



Kancelarka Angela Merkel poručila je na sastanku s poslanicima u utorak da će narednih osam do deset sedmica biti veoma teške ukoliko se zaraznija varijanta virusa, prvi put registrovana u Britaniji, proširi na Njemačku, saopćio je jedan učesnik sastanka.



Ministar finansija Olaf Scholz, u međuvremenu je ponovio vladino obećanje da će nastaviti podržavati kompanije pogođene pandemijom.



– Mi ćemo nastaviti to činiti sve dok to bude neophodno – izjavio je on za ZDF, prenosi Reuters.

Autor: Fena