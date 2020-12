Sonja okom, Dodik skokom: Skinuta Karadžićeva ploča!

Ploča s imenom Radovana Karadžića na Studentskom domu na Palama danas je zvanično skinuta.

Kako se BN TV uvjerio tabla je skinuta, a kako saznajemo to su učinili domari po nalogu direktora Studentskog doma Damjana Škipine.

Škipina je i odbornik SNSD u SO Pale i u gradskoj skupštini Istočno Sarajevo.

Podsjetimo da je danas Sonja Karadžić Jovičević zatražila uklanjanje ploče s imenom njenog oca Radovana Karadžića sa Studentskog doma na Palama.

Ona je kazala da to treba učiniti kako bi se spriječila svaka zloupotreba s imenom Radovana Karadžića.

Tablu na Studentski dom u Palama Milorad Dodik je postavio 2016. godine pred lokalne izbore, zajedno sa suprugom i kćerkom Radovana Karadžića Ljiljom i Sonjom.

Nedavno je visoki predstavnik Valentin Inzko dao rok Miloradu Dodiku da tu tablu skine do maja mjeseca naredne godine, zaprijetivši mu sankcijama.

Iako se na Studentskom domu nalazila sve do danas tabla s natpisom Radovana Karadžića, ta javna ustanova zvanično nikada nije dobila to ime. što govori samo o manipulacijama u režiji Milorada Dodika kome je to poslužilo u izbornim kampanjama za nacionalnu homogenizaciju stanovništva u Republici Srpskoj.

Nedavno je bilo pokušaja da skidanje table urade studenti u Istočnom Sarajevu, ali je tu došlo do podjele među onima koji su bili da se udovolji Dodikovim posrednicima i drugi koji su to odlučno odbijali da učine.

Autor: VIjesti.ba