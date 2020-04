Solak govorio o popuštanju mjera za starije i djecu, otvaranju frizerskih salona, 1. maju

Fahrudin Solak, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite, obratio se na press konferenciji Vlade FBiH, kazavši kako se kontinuirano prati situacija na prostoru Federacije, ali i u regionu.

Govorio je o mjerama koje bi se mogle, ako epidemiološka situacija bude dobra, popustiti.

“Svaka mjera koja je uvedena je zdravstvena mjera, pa se moramo konsultovati s kolegama iz kriznog štaba ministarstva zdravlja. Situacija nam je poprilično dobra”, kazao je Solak.

Danas je 14 dana kako su penzioneri izašli po penzije, a postotak zaraženih osoba preko 65 godina je u opadanju.

“Mjere se poštuju, većina građana se pridržava mjera, nadamo se da će tako i ostati”, kratko je prokomentarisao Solak.

Objašnjava da ima prostora za ublažavanje mjere za penzionere, kao i one za djecu.

“Kolege u kriznom štabu ministarstvu zdravlja već prave protokole da se ublaže mjere za penzionere i maloljetnike, i nadati se da će to biti već od sljedeće sedmice, za obje kategorije”, najavio je Solak.

Pojasnio je šta će prvo biti otvoreno s popuštanjem mjera.

“Ono gdje je izvjesno mali broj okupljanja ljudi, gdje se može kontrolirati socijalna distanca. Razgovarali smo o trgovinama, frizerskim salonima, kozmetičkim salonima. U slučaju frizerskih salona trebalo bi pregraditi mjesta na kojima se obavlja šišanje, ako ih je dva i više, te da frizeri budu zaštićeni. Mušterija mora biti sigurna da ne može doći do problema. Tu su i biblioteke, galerije, i drugi objekti koji su pod zabranom, o svakoj toj naredbi se razgovara i napravit će se protokol kako će se to riješiti. Ipak, ne može se sve preko noći napraviti, morat ćemo to uraditi korak po korak”, naveo je Solak.

Na pitanje hoće li policijski sat biti skraćen zbog iftara i ramazana, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite kazao je da su razgovarali o policijskom satu, te će na osnovu preporuka donijeti odgovarajuće mjere.

Pitali su ga i hoće li biti uveden 24-satni karantin tokom praznika 1. maja, a Solak je odgovorio da nema nagovještaja da će se uvesti nešto slično.

