Snježni pakao u Austriji, nađeno još dvoje mrtvih: “Najgore tek dolazi”

Kako su sinoć javili austrijski mediji, nađena su tijela djevojke i mladića za kojima se u mjestu Abtenau tragalo od nedjelje. 23-godišnjakinja i njen 28-godišnji partner našli su se na putu lavine koja ih je odbacila u ponor, gdje su ih zatrpala dva metra snijega. Tisuće ljudi i dalje su odsječene u austrijskim Alpama.

Traganje za njima bilo je otežano jer je na području na kojemu su nestali prijetila opasnost od lavina pa je u jednom trenutku potraga bila i obustavljena kako ne bi bio ugrožen život spasilaca.

Na području Donje Austrije traga se za dvoje turista, a potraga za njima također je u jednom trenu bila prekinuta zbog velike opasnosti od lavina. “Zbog vrlo opasne situacije, nažalost moramo prekinuti potragu. Zadnje što želimo je mrtav spasilac”, rekao je šef lokalne Gorske službe spašavanja.

Kako piše nachrichten.at, svaka potraga za nestalima je vrlo opasna, a spasioci su u stalnoj pripravnosti.

“Ne znamo nikad hoćemo li odmah krenuti na teren. Odluka je teška. Svako od nas želi pomoći, ali svima su životi u opasnosti jer je velika opasnost od lavina i dalje”, kazao je voditelj Gorske službe spašavanja Gornje Austrije, gdje se očekuje još metar snijega!

“Apeliram na turoperatere i turiste da budu oprezni. Neka budu samo na sigurnom području i neka prate upute koje dobivaju”, dodao je.

Pet velikih skijališta zatvorilo je sve svoje staze ili dio njih, a vjetar i slaba vidljivost otežavali su rad.

Već jučer su radnici i spasioci izazivali kontrolirane eksplozije kojima su aktivirali lavine, a danas ih se očekuje još.

“Mir pred oluju”, napisao je Nachrichten objašnjavajući kako jučer i nije bilo padalina, ali od danas se opet očekuje jak snijeg.

“Do nedjelje se očekuje još metar snijega. Od nedjelje se očekuje kiša, a kraj padalina još se ne nazire”, rekao je lokalni meteorolog.

Neki austrijski mediji pišu kako se radi o količini snijega koja padne jednom u deset godina.

Die Presse piše, pozivajući se na još jednog meteorologa, da će metar snijega napadati u nizinama, dok će u planinama pasti od pola do dva metra novog snijega.

Situacija s lavinama i idućih će dana zato biti kritična.

MEĐU POGINULIMA U AUSTRIJI TROJE NIJEMACA



Prema posljednjim informacijama, ukupno je u lavinama u Alpama poginulo 10 osoba, a među poginulima u Austriji je i troje Nijemaca – 32-godišnjak, 26-godišnjak i jedna mlada žena.

