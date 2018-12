Snimljen trenutak u kojem se kombi zabija direktno u porodični automobil

Luis Tomson (Louise Thomson) vozila se sa svojim partnerom Grantom (Grant) i njihovom kćerkom (3) cestom u blizini Perta u Škotskoj kad im se iznenada počeo približavati kombi čiji je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Kamera postavljena na vjetrobranskom staklu ulovila je trenutak kad u susret automobilu dolazi kombi koji proklizava na cesti i zabija se tačno u porodični automobil.

Srećom, u nesreći niko nije povrijeđen.

Luis je poslije snimku objavila na Facebooku.

-Ovo nije baš najbolji mogući način da provedeš nedjelju prije Božića – napisala je ona.

Dodala je i kako se sve dogodilo nevjerojatno brzo te da je njihova kćerka čitavo vrijeme mirno spavala u svojoj sjedalici na zadnjem sjedištu auta.

Dashcam footage captures the moment a van skidded uncontrollably on an icy road in Perth, Scotland, and smashed head-on into a family's car.



Read the full story here: https://t.co/lDQOs678qp pic.twitter.com/olMbOcMogY