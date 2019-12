Snijeg u BiH stiže početkom naredne sedmice

Slab snijeg padat će u utorak na bosanskohercegovačkim planinama, saopćeno je danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako navode meteorolozi, u narednih nekoliko dana preovadavat će uglavnom oblačno vrijeme, a kompletnu prognozu za predstojeća četiri dana pogledajte u nastavku.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti veoma malo kiše. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 5 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C.

U nedjelju u Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno malo kiše može pasti na području Hercegovine, zapada i sjeverozapada Bosne. Kiša u većem dijelu zemlje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U noći na utorak vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 15°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U nizinama slaba kiša, na planinama slab snijeg. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini jaka bura. Temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 6 do 11°C.

