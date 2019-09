Snijeg pao neuobičajeno rano: zbog oluje i vjetrova proglašeno vanredno stanje (VIDEO)

Guverner američke države proglasio je danas vanredno stanje u oblastima koje je neuobičajeno rano pogodila snježna oluja.

Oluja je donijela obilan, mokar i težak snijeg, kao i jak vjetar zbog kojeg su zatvoreni putevi. Oluja je obarala drveće i dovela do prekida u snabdijevanju električnom energijom, prenosi Hayat.

Proglašenje vanrednog stanja omogućava državi da mobiliše resurse i pomogne pogođenim područjima.

U Montanti je jučer pao 61 centimetar snijega, a u planinskoj oblasti 35,5 centimara. Snijeg u ovom području pada i danas.

Očekuje se da će zimska oluja donekle biti blaža noćas i sutra.

Područja sjevernih Stjenovitih planina više izgledaju kao da je uveliko zima, a ne rana jesen.

Snijeg i nanosi snijega stvorili su opasne putne uslove i nestanke struje, navodi AP.

Major winter storm continuing this morning in Cut Bank, MT. Already 12-18” of #snow had fallen here. #mtwx #montana @MyRadarWX pic.twitter.com/kSBAy7RD3w