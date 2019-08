SNAŽNO NEVRIJEME u BiH: Pažnja zbog najavljenih pljuskova i jakog vjetra

Poslijepodne i u večernjim satima u većem dijelu naše zemlje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnijim padavinama i jakim udarima vjetra. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 27 do 34°C.



U subotu pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom poslijepodneva postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 22 do 31°C.

U nedjelju u Bosni sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnje temperature od 11 do 23, a dnevne od 22 do 32°C.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 11 do 17, a dnevne od 24 do 33°C.

Autor: Buka