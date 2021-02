Snažna snježna oluja na sjeveroistoku SAD-a, New York proglasio izvanredno stanje

SNAŽNA snježna oluja zahvatila je sjeveroistok Sjedinjenih Država, poremetivši život u jednoj od najnapučenijih američkih regija u kojoj je izdan niz upozorenja te je djelomično prekinut promet.

Prognozira se da će oluja s vjetrima sa sjeveroistoka u utorak donijeti između 30 i 60 centimetara snijega u jednu od najgušće naseljenih regija SAD-a.

Do ponedjeljka poslijepodne u dijelovima saveznih država New Jersey i Pennsylvania već je palo više od 40, a u gradu New Yorku 33 centimetra snijega.

Oluja bi mogla donijeti najviše snijega od 2016. godine, a upozorenja su izdana diljem sjeveroistoka zemlje.

Izvanredno stanje

Guverner New Jerseyja Phil Murphy u nedjelju je proglasio izvanredno stanje, zaustavivši sav javni promet.

Njujorški gradonačelnik Bill de Blasio je zbog snijega i snažnih vjetrova ograničio neophodno kretanje stanovnika, kao i predavanja u školama.

Guverner New Yorka također je proglasio izvanredno stanje i upozorio na moguća zatvaranja cesta.

“Ovo je opasna situacija, opasna po život”, kazao je Cuomo na konferenciji za medije, a prenosi Reuters.

Na zračnim lukama oko New Yorka otkazano je 90 posto letova, a dijelom su zaustavljeni i željeznički promet i podzemne željeznice.

Autor: Hina