Snažna eksplozija u šoping centru na Floridi

U šoping centru u gradu Plantejšn na jugu američke savezne države Florida došlo je do velike eksplozije gasa, javlja CNN.

Od siline eksplozije dio zgrade je uništen a krhotine su razbacane po ulicama.

Zasad se još uvijek ne zna je li u eksploziji neko stradao, a američki mediji prenose da je više ljudi povrijeđeno.

DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple patients" at a shopping center in Florida, officials said Saturday. https://t.co/XpM9jxGPcy pic.twitter.com/irj1FSEOGY