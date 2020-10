Snažan zemljotres prekinuo intervju premijerke: Ovo je Island

Snažan zemljotres, jačine 5,6 stepeni Rihterove skale, zatresao je Island i uplašio brojne građane.

Jačinu zemljotresa zabilježile su i kamere i to tokom intervjua s premijerkom Islanda Katrin Jakobsdottir za američki”Washington post”.

Jakobsdottir je govorila o uticaju pandemije na turizam, kada je njena kuća počela da se trese, što je vidno potreslo liderku Islanda, prenosi CNN.

“Izvinite, upravo se dogodio zemljotres”, rekla je Jakobsdotir.

Ona se ubrzo nasmijala i rekavši: “Pa, ovo je Island”.

Potom je nastavila da odgovara na pitanja novinara.

“Ja sam dobro, kuća je jaka, tako da bez brige”, istakla je 44-ogodišnja premijerka Jakobsdottir.

Zemljotres je u utorak popodne pogodio oblast udaljenu 10 kilometara jugozapadno od Hafnarfjordura, priobalnog grada u blizini prestonice Rejkjavika.

Iceland Prime Minister Katrín Jakobsdóttir was discussing the coronavirus’ effect on the tourism industry and how the nation is approaching testing when she was interrupted by an earthquake. https://t.co/47Thh6hy5M #postlive pic.twitter.com/3rWjrIczXm