Snažan zemljotres pogodio sjever Kalifornije

Zemljotres magnitude 5,9 pogodio je planinski region sjeverne Kalifornije, nedaleko od granice sa Nevadom, saopćio je Američki geološki institut, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili ozbiljnoj šteti.

Inicijalno je izmjerena magnituda 6,2 na dubini od 10 kilometara nedaleko od grada Voker, oko 240 kilometara istočno od Sakramenta, objavio je Institut.

Kasnije je uslijedila serija manjih potresa u istom regionu istočnog dijela Sijera Nevade, dodaje se u izvještaju.

Slabo do umjereno podrhtavanje osjetilo se sve do San Franciska, koji je udaljen 322 kilometra istočno od epicentra i do Carson Cityja, glavnog grada Nevade.

Kancelarija guvernera Kalifornije saopćila je da za sada nema izvještaja o šteti ili žrtvama, ali da se situacija brzo mijenja i da će više detalja biti poznato u narednim satima.

Zemljotresi magnitude od 5,5 do 6 mogu nanijeti određenu štetu zgradama i ostalim objektima, ali su današnji potresi pogodili relativno rijetko naseljeno područje.

