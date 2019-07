Snažan zemljotres pogodio Kaliforniju

Zemljotres jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je američku saveznu državu Kaliforniju, a osjetio se na veoma širokom području, saopštio je američki Geološki institut (USGS).

Za sada nema izvještaja o žrtvama i pričinjenoj materijalnoj šteti.

Epicentar potresa registrovan je oko 240 kilometara severoistočno od Los Anđelesa i dogodio se na dubini od 8,7 kilometara.

Potres se osjetio u susjednoj Nevadi.

Meanwhile… not even a single tweet acknowledging the 6.4 magnitude #earthquake in California!pic.twitter.com/i72HYT7EyI