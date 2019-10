Snažan tajfun pogodio kopno, zabilježen i jak zemljotres (VIDEO)

Snažni tajfun Hagibis pogodio je kopno Japana u prefekturi Shizuoka, a područje natopljeno kišom nešto ranije u subotu pogodio je i zemljotres preliminarne jačine 5,7 stepeni po Rihteru.

Zemljotres je zabilježen u Tihom okeanu nedaleko od obale prefekture Chiba u blizini Tokija. Za sada nema izvještaja o njegovim posljedicama, prenosi Anadolu Agency (AA).

Obilni pljuskovi i snažni vjetrovi pogodilo su u subotu Tokio i okolna područja, dok se očekivao udar najsnažnijeg tajfuna u posljednjih 60 godina. Za sada jedna osoba je izgubila život u prefekturi Chiba, prenosi Hayat.ba.

Ulice i željezničke stanice u glavnom japanskom gradu su puste, a trgovine zatvorene. Svakako, police u prodavnicama su prazne, nakon što su se ljudi nagomilali zalihe vode i hrane uoči dolaska Hagibisa. Na plažama nema čak ni surfera, koji obožavaju visoke talase.

Meteorološki zavod Japana upozorio je na opasne obilne kiše u Tokiju i okolnim prefekturama, uključujući Gunmu, Saitamu i Kanagawu.

Omg 😭 Please Be Safe Japan #PrayForJapan !!!!! Hope everyone is okay!!! 🙏🏻pic.twitter.com/1lxY122ecj