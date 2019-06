Smailbegović: Sve više radnika odlazi, teško da ih i povećanje plaća može zaustaviti

Interesantno je da je visina plaće koju imaju ovdje, kao razlog za odlazak, tek na četvrtom mjestu po svim anketama koje su rađene, ukazuje Smailbegović

Odlazak radne snage postaje sve veći problem u našoj zemlji i prema riječima Adnana Smailbegovića, predsjednika Udruženja poslodavaca Federacije BiH, najviše se osjeti deficit građevinskih i mašinskih radnika, a potom medicinskog osoblja.

Upozorava da prvi razlog zbog kojeg odlaze nije plaća, već to što ne vide budućnost za sebe i djecu u zemlji gdje se priča o otcjepljenjima, rezervnim sastavima policija.

Primarno je što ljudi ne vide budućnost u BiH

– Radna snaga nam vrlo intenzivno odlazi, ali to je regionalni fenomen. Ljudi ne odlaze samo iz Bosne i Hercegovine. Odlaze iz čitavog Balkana, čak i iz razvijenih zemalja, jednostavno su te migracije postale neki trend. Ljudi idu iz Norveške koja je najbogatija zemlja na svijetu. Njihovi doktori idu za Kanadu i Ameriku. Iz Švicarske idu za Dubai, iz Njemačke za Norvešku. To je neki fenomen koji je prisutan. Interesantno je da je visina plaće koju imaju ovdje, kao razlog za odlazak, tek na četvrtom mjestu po svim anketama koje su rađene. To uopće nije primarno. Dakle, primarno je što ljudi ne vide perspektivu i budućnost u BiH, zato što se ovdje priča o rezervnim sastavima policije, otcjepljenima… – govori nam Smailbegović.

Dodaje kako ljudi jednostavno hoće da sebi i svojoj djeci omoguće sigurnu budućnost.

– Oni će raditi deset ili 15 godina u Njemačkoj. Imat će normalnu penziju od koje će moći živjeti, djeca će završiti škole u Njemačkoj i Austriji, i oni dakle prave sebi budućnost. I onaj ko je naumio da ode, otići će. Pričao sam nedavno s jednim predstavnikom banke koji mi je kazao da je kod njih najniža plaća, recimo higijeničarke, 1.000 KM, ali i više od toga, ali opet odlaze – kazao nam je Smailbegović.

Razgovarali smo i o mogućnostima za povećanje minimalne plaće u FBiH koja je i dalje zvanično 406 KM i sindikalci traže njeno povećanje na više od 600 KM.

– Povećanje plaće će ublažiti fenomen odlaska ljudi iz naše zemlje, ali ga neće zaustaviti. Tražimo smanjenje opterećenja rada, kako bi nam država ustvari pomogla da povećamo plaće. Zapravo, povećanje plaće je nešto što se već događa, jer je i manjak radne snage. Vi danas, ako vam treba neki investitor koji hoće da pokrene fabriku i zaposli 300-400 ljudi, nisam siguran da ćete ih naći, i u kratko vrijeme. Jednostavno ih je manjak, ali tada plaća raste, to je tržište – govori nam Smailbegović i dodaje:

– Ja kada sam krenuo u Preventu prije 20 godina, plaće su od 1999. godine do 2017. išle duplo na proizvodnom nivou. I ja sam sasvim siguran da za sljedeće uduplavanje plaća nam neće trebati više od dvije godine. Minimalna plaća u FBiH je te ‘99. godine bila 200 KM, a prosječna 350 KM. Danas je prosječna plaća u FBiH 900 KM. Ženama koje šiju su sa 450 KM otišle na 800 KM. Ali sam siguran da će za dvije godine biti duplo veće od današnje. Ni nama poslodavcima ne odgovaraju niske plaće, jer one znače nisku kupovnu moć, nisku potrošnju. Nama odgovara da idu plaće prema gore, jer onda je potrošnja veća – kazuje Smailbegović.

Dodaje kako poslodavci jesu za povećanje plaća, ali da to mora ići postupno.

Nedostaje stolara, tapetara, metalostrugara

– Nismo protiv povećanja plaća, ali to mora imati mjeru. Ne možete podići plaće za 50 posto u jednoj godini, to mora imati dinamiku. Ali ekonomski rast svima odgovara. Ni poslodavci ne bi voljeli da imaju radnika za 300 KM. Vi ako pogledate statistiku, naći ćete da 50-60 hiljada ljudi prima minimalnu plaću, ali to je statistička kategorija, siva ekonomija, i siguran sam da im se na druge načine namiruje razlika plaće. Ali da neko radi za samo 400 KM, ne vjerujem – rekao nam je Smailbegović.

Upitali smo koja zanimanja već nedostaju u našoj zemlji?

– Pogođeno je dosta branši, recimo, značajno građevina, nedostaje majstora. Pogođen je metalni sektor, varioci, bravari, metalostrugari. Isto tako industrija namještaja, koja raste, nedostaje stolara, tapetara. Medicinsko osoblje ide. Ostat ćemo bez radne snage – upozorio je Smailbegović, piše Faktor.ba